Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Lohnender Solaria Energia-Einstieg?
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29.04.2026 10:03:44
IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 29.04.2021 wurden Solaria Energia-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Solaria Energia-Anteile bei 17,15 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,831 Solaria Energia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Solaria Energia-Aktie auf 25,24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,17 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 47,17 Prozent.
Der Marktwert von Solaria Energia betrug jüngst 3,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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