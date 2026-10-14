Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Frühe Investition
|
14.10.2026 10:05:04
IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 5 Jahren eingebracht
Am 14.10.2021 wurde das Solaria Energia-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,83 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,743 Solaria Energia-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 16,33 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,08 EUR wert. Mit einer Performance von +10,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Solaria Energia einen Börsenwert von 2,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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