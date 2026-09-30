Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Rentabler Solaria Energia-Einstieg?
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30.09.2026 10:03:37
IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 91,785 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 477,74 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 29.09.2026 auf 16,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +47,77 Prozent.
Solaria Energia war somit zuletzt am Markt 2,10 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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