Solaria Energia Aktie

Solaria Energia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014

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Rentabler Solaria Energia-Einstieg? 30.09.2026 10:03:37

IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Solaria Energia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 91,785 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 477,74 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 29.09.2026 auf 16,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +47,77 Prozent.

Solaria Energia war somit zuletzt am Markt 2,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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