Solaria Energia Aktie

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WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014

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Solaria Energia-Investment im Blick 04.11.2026 10:03:34

IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Solaria Energia-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.11.2023 wurden Solaria Energia-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 15,19 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,583 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102,21 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 03.11.2026 auf 15,53 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,21 Prozent gesteigert.

Der Solaria Energia-Wert an der Börse wurde auf 2,01 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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