IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Solaria Energia-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Solaria Energia-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Solaria Energia-Anteile letztlich bei 15,27 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 655,093 Solaria Energia-Papiere. Die gehaltenen Solaria Energia-Papiere wären am 21.04.2026 15 643,63 EUR wert, da der Schlussstand 23,88 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 15 643,63 EUR entspricht einer Performance von +56,44 Prozent.

Solaria Energia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,86 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at