IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Solaria Energia-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Solaria Energia-Papier 13,54 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 738,825 Solaria Energia-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 697,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,98 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Solaria Energia einen Börsenwert von 2,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at