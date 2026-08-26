Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Lukrativer Solaria Energia-Einstieg?
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26.08.2026 10:03:29
IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Solaria Energia von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Solaria Energia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Solaria Energia-Papier an diesem Tag bei 0,76 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13 157,895 Solaria Energia-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 225 000,00 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 25.08.2026 auf 17,10 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2 150,00 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Solaria Energia bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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