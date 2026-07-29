IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Solaria Energia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Solaria Energia-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,66 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Solaria Energia-Aktie investiert, befänden sich nun 1 515,152 Solaria Energia-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 840,91 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 28.07.2026 auf 17,06 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2 484,09 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Solaria Energia belief sich jüngst auf 2,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at