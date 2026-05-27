IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Solaria Energia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Solaria Energia-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Solaria Energia-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Solaria Energia-Anteile betrug an diesem Tag 15,69 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Solaria Energia-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,735 Solaria Energia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Solaria Energia-Aktie auf 24,47 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 559,59 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55,96 Prozent.

Zuletzt verbuchte Solaria Energia einen Börsenwert von 3,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at