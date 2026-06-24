Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Solaria Energia-Investition im Blick
|
24.06.2026 10:03:49
IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Solaria Energia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 24.06.2021 wurde das Solaria Energia-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Solaria Energia-Anteile bei 15,25 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 655,738 Solaria Energia-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 603,28 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Papiers am 23.06.2026 auf 22,27 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,03 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Solaria Energia belief sich zuletzt auf 2,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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