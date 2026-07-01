IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Solaria Energia von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Solaria Energia-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Solaria Energia-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,57 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 175,439 Solaria Energia-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 3 492,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,91 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3 392,11 Prozent gesteigert.

Solaria Energia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at