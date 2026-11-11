Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Lohnende Solaria Energia-Anlage?
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11.11.2026 10:03:54
IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Solaria Energia von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Solaria Energia-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16,12 EUR. Bei einem Solaria Energia-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62,035 Solaria Energia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Solaria Energia-Papiers auf 16,49 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 022,64 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 2,26 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Solaria Energia eine Marktkapitalisierung von 2,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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