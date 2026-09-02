IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Solaria Energia von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Solaria Energia-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 02.09.2025 wurde das Solaria Energia-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,637 Solaria Energia-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 129,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,95 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,44 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Solaria Energia belief sich jüngst auf 2,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at