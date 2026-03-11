Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Langfristige Anlage
|
11.03.2026 10:03:51
IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Solaria Energia von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Solaria Energia-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Solaria Energia-Aktie bei 0,62 EUR. Bei einem Solaria Energia-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16 129,032 Solaria Energia-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 20,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 323 387,10 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3 133,87 Prozent.
Der Marktwert von Solaria Energia betrug jüngst 2,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Solaria Energia
Analysen zu Solaria Energia
Aktien in diesem Artikel
|Solaria Energia
|20,61
|4,86%
