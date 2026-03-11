IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Solaria Energia von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Solaria Energia-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Solaria Energia-Aktie bei 0,62 EUR. Bei einem Solaria Energia-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16 129,032 Solaria Energia-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 20,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 323 387,10 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3 133,87 Prozent.

Der Marktwert von Solaria Energia betrug jüngst 2,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at