Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Frühes Investment
|
07.01.2026 10:03:58
IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Solaria Energia-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,94 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Solaria Energia-Aktie investiert, befänden sich nun 323,206 Solaria Energia-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 829,02 EUR, da sich der Wert einer Solaria Energia-Aktie am 06.01.2026 auf 18,04 EUR belief. Damit wäre die Investition um 41,71 Prozent gesunken.
Insgesamt war Solaria Energia zuletzt 2,24 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|Solaria Energia
|17,87
|-1,08%