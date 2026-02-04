IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Solaria Energia-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Solaria Energia-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,34 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,284 Solaria Energia-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 18,17 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,85 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 77,85 EUR, was einer negativen Performance von 22,15 Prozent entspricht.

Solaria Energia war somit zuletzt am Markt 2,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at