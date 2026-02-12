IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Telefonica von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Telefonica-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Telefonica-Anteile an diesem Tag 7,46 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 134,122 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 3,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 488,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,18 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Telefonica bezifferte sich zuletzt auf 20,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at