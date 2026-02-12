Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Telefonica-Investition im Blick 12.02.2026 10:03:36

IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Telefonica von vor 10 Jahren gekostet

IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Telefonica von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Telefonica-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Telefonica-Anteile an diesem Tag 7,46 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 134,122 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 3,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 488,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,18 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Telefonica bezifferte sich zuletzt auf 20,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Telefonica S.A.

mehr Nachrichten