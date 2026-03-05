IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Telefonica-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Telefonica-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,53 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hat, hat nun 283,408 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 021,12 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Papiers am 04.03.2026 auf 3,60 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 021,12 EUR entspricht einer Performance von +2,11 Prozent.

Der Telefonica-Wert an der Börse wurde auf 20,06 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at