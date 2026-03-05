Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Telefonica-Anlage unter der Lupe
|
05.03.2026 10:03:31
IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Telefonica-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Telefonica-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,53 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hat, hat nun 283,408 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 021,12 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Papiers am 04.03.2026 auf 3,60 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 021,12 EUR entspricht einer Performance von +2,11 Prozent.
Der Telefonica-Wert an der Börse wurde auf 20,06 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com