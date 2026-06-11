IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Telefonica-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Telefonica gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Telefonica-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,61 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21,697 Telefonica-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,44 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Anteils am 10.06.2026 auf 3,94 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 14,56 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Telefonica bezifferte sich zuletzt auf 21,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at