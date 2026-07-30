Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Telefonica-Investment? 30.07.2026 10:03:24

IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren verloren

IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Telefonica eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.07.2016 wurde das Telefonica-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Telefonica-Papier 7,50 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 133,326 Telefonica-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 488,64 EUR, da sich der Wert einer Telefonica-Aktie am 29.07.2026 auf 3,67 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,14 Prozent eingebüßt.

Telefonica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Telefonica S.A.

mehr Nachrichten