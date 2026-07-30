Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Rentables Telefonica-Investment?
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30.07.2026 10:03:24
IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren verloren
Am 30.07.2016 wurde das Telefonica-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Telefonica-Papier 7,50 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 133,326 Telefonica-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 488,64 EUR, da sich der Wert einer Telefonica-Aktie am 29.07.2026 auf 3,67 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,14 Prozent eingebüßt.
Telefonica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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