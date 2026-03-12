Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Profitables Telefonica-Investment?
|
12.03.2026 10:03:19
IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 10 Jahren bedeutet
Am 12.03.2016 wurden Telefonica-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Telefonica-Aktie bei 8,70 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 148,898 Telefonica-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.03.2026 auf 3,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 037,23 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 59,63 Prozent vermindert.
Telefonica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,79 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Telefonica S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Telefonica S.A.
|3,51
|-0,28%
