IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Telefonica-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,268 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Telefonica-Aktie auf 3,39 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,61 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,39 Prozent abgenommen.

Der Telefonica-Wert an der Börse wurde auf 19,55 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at