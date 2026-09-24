Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Profitables Telefonica-Investment?
|
24.09.2026 10:03:25
IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Telefonica-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,268 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Telefonica-Aktie auf 3,39 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,61 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,39 Prozent abgenommen.
Der Telefonica-Wert an der Börse wurde auf 19,55 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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