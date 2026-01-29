IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Telefonica-Aktie Anlegern gebracht.

Die Telefonica-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Telefonica-Papier 3,48 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Telefonica-Papier investiert hätte, hätte er nun 2 872,738 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Telefonica-Aktie auf 3,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 715,60 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,84 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Telefonica belief sich zuletzt auf 18,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at