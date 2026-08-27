Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Profitable Telefonica-Anlage?
|
27.08.2026 10:03:21
IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Telefonica-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Telefonica-Papier bei 7,64 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Telefonica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 308,050 Telefonica-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,61 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 4 720,75 EUR wert. Mit einer Performance von -52,79 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Telefonica belief sich jüngst auf 20,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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