IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Telefonica-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,51 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 22,183 Telefonica-Papiere. Die gehaltenen Telefonica-Anteile wären am 02.09.2026 81,08 EUR wert, da der Schlussstand 3,66 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,92 Prozent verringert.

Telefonica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at