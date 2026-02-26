Telefonica Aktie

Telefonica-Investition 26.02.2026 10:03:25

IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor 3 Jahren bedeutet

IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 26.02.2023 wurde das Telefonica-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 3,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Telefonica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25,615 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 94,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,68 EUR belief. Mit einer Performance von -5,64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Telefonica betrug jüngst 20,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

