IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Telefonica-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Telefonica-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Telefonica-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,31 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2 318,572 Telefonica-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.05.2026 auf 3,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 849,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,50 Prozent verringert.

Insgesamt war Telefonica zuletzt 21,61 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at