IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Acciona-Aktien gewesen.

Am 12.08.2016 wurde die Acciona-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Acciona-Aktie bei 66,02 EUR. Bei einem Acciona-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 151,469 Acciona-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 32 050,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 211,60 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 32 050,89 EUR, was einer positiven Performance von 220,51 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Acciona belief sich zuletzt auf 11,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at