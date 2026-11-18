Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Acciona gewesen.

Das Acciona-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Acciona-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 129,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,746 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 552,29 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Anteils am 17.11.2026 auf 200,40 EUR belief. Damit wäre die Investition 55,23 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Acciona zuletzt 10,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at