Acciona Aktie

Acciona für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Acciona-Einstieg? 29.07.2026 10:03:44

IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Acciona-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Acciona-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Acciona-Aktie letztlich bei 139,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,716 Acciona-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 170,16 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Anteils am 28.07.2026 auf 237,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 70,16 Prozent.

Der Marktwert von Acciona betrug jüngst 13,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Acciona S.A.

mehr Nachrichten