Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
|Profitabler Acciona-Einstieg?
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29.07.2026 10:03:44
IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Acciona-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Acciona-Aktie letztlich bei 139,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,716 Acciona-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 170,16 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Anteils am 28.07.2026 auf 237,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 70,16 Prozent.
Der Marktwert von Acciona betrug jüngst 13,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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