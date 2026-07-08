IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acciona-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Acciona-Papier via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 124,90 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Acciona-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,801 Acciona-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.07.2026 auf 252,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 202,08 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 102,08 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Acciona eine Börsenbewertung in Höhe von 14,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at