Acciona Aktie

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WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

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Langfristige Performance 05.08.2026 10:03:52

IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Acciona-Investment gewesen.

Am 05.08.2021 wurde das Acciona-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Acciona-Aktie betrug an diesem Tag 131,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,605 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 214,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 631,94 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 63,19 Prozent.

Der Börsenwert von Acciona belief sich zuletzt auf 12,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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