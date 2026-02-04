Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Acciona-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 92,166 Acciona-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 783,41 EUR, da sich der Wert einer Acciona-Aktie am 03.02.2026 auf 182,10 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 67,83 Prozent.
Alle Acciona-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
