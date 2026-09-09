IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acciona-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Acciona-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 67,56 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,480 Acciona-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 215,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 318,24 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 218,24 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Acciona belief sich zuletzt auf 11,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at