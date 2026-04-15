IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Acciona-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Acciona-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Acciona-Aktie an diesem Tag 138,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,722 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.04.2026 auf 240,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,59 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 73,59 Prozent.

Acciona wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,92 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at