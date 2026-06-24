IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Acciona gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Acciona-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Acciona-Papier bei 150,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,640 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 849,93 EUR, da sich der Wert einer Acciona-Aktie am 23.06.2026 auf 278,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,99 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Acciona eine Börsenbewertung in Höhe von 15,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at