IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Acciona-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 11.11.2025 wurde das Acciona-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 195,10 EUR. Bei einem Acciona-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,513 Acciona-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 111,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 217,00 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,23 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Acciona betrug jüngst 11,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at