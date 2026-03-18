Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
|Acciona-Investmentbeispiel
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18.03.2026 10:04:50
IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acciona von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 18.03.2021 wurde die Acciona-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 134,20 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Acciona-Aktie investiert, befänden sich nun 74,516 Acciona-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 587,18 EUR, da sich der Wert einer Acciona-Aktie am 17.03.2026 auf 222,60 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 65,87 Prozent.
Der Börsenwert von Acciona belief sich zuletzt auf 12,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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