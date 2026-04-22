Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
|Performance unter der Lupe
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22.04.2026 10:03:49
IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acciona von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Acciona-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Acciona-Anteile bei 67,89 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,730 Acciona-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 234,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 455,59 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +245,56 Prozent.
Acciona erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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