IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Acciona von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acciona-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Acciona-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Acciona-Anteile bei 187,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Acciona-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 53,277 Acciona-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 079,91 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Anteils am 13.01.2026 auf 189,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Acciona bezifferte sich zuletzt auf 10,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at