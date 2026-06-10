Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
|Lohnendes Acciona-Investment?
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10.06.2026 10:04:15
IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acciona-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 10.06.2021 wurde die Acciona-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Acciona-Papiers betrug an diesem Tag 132,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75,758 Acciona-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.06.2026 auf 241,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 287,88 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 82,88 Prozent.
Der Acciona-Wert an der Börse wurde auf 13,24 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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