IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acciona-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Acciona-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Acciona-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 135,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,737 Acciona-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 258,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,86 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90,86 Prozent zugenommen.

Acciona markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at