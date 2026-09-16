Acciona Aktie

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WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

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Lukrative Acciona-Anlage? 16.09.2026 10:03:41

IBEX 35-Wert Acciona-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acciona-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Acciona eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Acciona-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Acciona-Anteile an diesem Tag 166,20 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Acciona-Aktie investiert, befänden sich nun 6,017 Acciona-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Acciona-Aktie auf 202,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 215,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,54 Prozent vermehrt.

Der Acciona-Wert an der Börse wurde auf 10,45 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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