WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018

Rentabler Acerinox-Einstieg? 21.01.2026 10:04:21

IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Acerinox-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Acerinox-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Acerinox-Aktie bei 9,65 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,584 Acerinox-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Acerinox-Aktien wären am 20.01.2026 1 339,34 EUR wert, da der Schlussstand 12,93 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 339,34 EUR entspricht einer Performance von +33,93 Prozent.

Zuletzt verbuchte Acerinox einen Börsenwert von 3,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Acerinox S.A. 13,24 1,92%

