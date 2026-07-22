Acerinox Aktie

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WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018

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Lohnende Acerinox-Anlage? 22.07.2026 10:04:24

IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Acerinox gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit Acerinox-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Acerinox-Papier an diesem Tag bei 10,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Acerinox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,217 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 152,17 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Papiers am 21.07.2026 auf 16,51 EUR belief. Damit wäre die Investition um 52,17 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Acerinox einen Börsenwert von 4,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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