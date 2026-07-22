Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Lohnende Acerinox-Anlage?
|
22.07.2026 10:04:24
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit Acerinox-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Acerinox-Papier an diesem Tag bei 10,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Acerinox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,217 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 152,17 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Papiers am 21.07.2026 auf 16,51 EUR belief. Damit wäre die Investition um 52,17 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Acerinox einen Börsenwert von 4,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acerinox S.A.
Analysen zu Acerinox S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acerinox S.A.
|16,48
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.