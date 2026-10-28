Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Profitabler Acerinox-Einstieg?
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28.10.2026 10:03:56
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acerinox-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Acerinox-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 833,681 Acerinox-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 14 255,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,56 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Acerinox zuletzt 4,26 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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