IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acerinox von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Acerinox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Acerinox-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,97 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Acerinox-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 002,607 Acerinox-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 12,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 552,64 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,53 Prozent.

Der Börsenwert von Acerinox belief sich jüngst auf 3,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at