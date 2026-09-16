Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Profitable Acerinox-Anlage?
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16.09.2026 10:03:41
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acerinox von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Acerinox-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,86 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Acerinox-Aktie investierten, hätten nun 920,810 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 16 206,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62,06 Prozent zugenommen.
Acerinox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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