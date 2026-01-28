Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Acerinox-Investition
|
28.01.2026 10:04:00
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acerinox von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Acerinox-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Acerinox-Aktie bei 7,90 EUR. Bei einem Acerinox-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 265,089 Acerinox-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.01.2026 16 395,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,96 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 63,96 Prozent.
Der Börsenwert von Acerinox belief sich zuletzt auf 3,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Acerinox S.A.
Analysen zu Acerinox S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Acerinox S.A.
|12,38
|-3,13%
