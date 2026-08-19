IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acerinox von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Acerinox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.08.2025 wurde die Acerinox-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Acerinox-Aktie betrug an diesem Tag 10,95 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 91,324 Acerinox-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (17,50 EUR), wäre die Investition nun 1 598,17 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59,82 Prozent erhöht.

Der Acerinox-Wert an der Börse wurde auf 4,49 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at