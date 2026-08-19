Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Lohnende Acerinox-Investition?
|
19.08.2026 10:03:37
IBEX 35-Wert Acerinox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acerinox von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.08.2025 wurde die Acerinox-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Acerinox-Aktie betrug an diesem Tag 10,95 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 91,324 Acerinox-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (17,50 EUR), wäre die Investition nun 1 598,17 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59,82 Prozent erhöht.
Der Acerinox-Wert an der Börse wurde auf 4,49 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acerinox S.A.
Analysen zu Acerinox S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acerinox S.A.
|17,54
|0,52%